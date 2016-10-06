金属期市：伦铜在淡静市况中小幅下滑，中国国庆长假抑制需求

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，料至多募资41亿元
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
中国市场本周休市，将在下周一恢复交易。
周三公布的调查显示，欧元区9月企业活动的扩张速度降至2015年初以来的最慢，进一步表明欧元区经济在失去动能。
美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)周三表示，有证据显示所谓的自然利率已降至较低水准，这可能意味着美国经济陷入难以摆脱的低增长轨道。 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 徐文焰/李婷仪 审校 郑茵)
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。