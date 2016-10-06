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亚洲 | 2016年 10月 6日 星期四 09:30 BJT

金属期市：伦铜在淡静市况中小幅下滑，中国国庆长假抑制需求

中国市场本周休市，将在下周一恢复交易。

周三公布的调查显示，欧元区9月企业活动的扩张速度降至2015年初以来的最慢，进一步表明欧元区经济在失去动能。

美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)周三表示，有证据显示所谓的自然利率已降至较低水准，这可能意味着美国经济陷入难以摆脱的低增长轨道。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 徐文焰/李婷仪 审校 郑茵)

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