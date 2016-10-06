全球金市：金价小涨，投资者在上日挫跌后进场低接

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，料至多募资41亿元
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
美国服务业活动9月反弹至11个月高位，这一经济增长的乐观迹象可能提升美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年加息的前景。
民间就业服务机构ADP Employer Services周三表示，美国9月民间就业岗位增加15.4万个，低于分析师预估。
英国央行甫于数周前表明下月可能再度降息，然因诸多迹象显示英国经济应对脱欧公投初步冲击表现优于预估，使得央行动向再度备受各方瞩目。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量下降0.03%至947.63吨。
交易员周三称，本周金价下跌后，伦敦的实货黄金需求跳增。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 龚芳/侯雪苹；审校 李爽/戴素萍)
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。