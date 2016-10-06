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亚洲 | 2016年 10月 6日 星期四 09:31 BJT

全球金市：金价小涨，投资者在上日挫跌后进场低接

美国服务业活动9月反弹至11个月高位，这一经济增长的乐观迹象可能提升美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年加息的前景。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三表示，美国9月民间就业岗位增加15.4万个，低于分析师预估。

英国央行甫于数周前表明下月可能再度降息，然因诸多迹象显示英国经济应对脱欧公投初步冲击表现优于预估，使得央行动向再度备受各方瞩目。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量下降0.03%至947.63吨。

交易员周三称，本周金价下跌后，伦敦的实货黄金需求跳增。(完)

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全球金市 COMEX金持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 龚芳/侯雪苹；审校 李爽/戴素萍)

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