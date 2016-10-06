香港个股：汇丰控股开盘升0.42%，上日在伦敦回购逾1,900万英镑股份

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，料至多募资41亿元
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透香港10月6日 - 欧洲最大银行--汇丰控股 周四香港开盘升0.42%，上日在伦敦回购逾1,900万英镑的股份。
该股开盘报59.25港元，大市恒生指数 亦开高0.3%。
该行今早在联交所的声明称，周三在伦敦买入约320.1万股普通股，按成交量加权平均价每股5.9877英镑计，涉资约1,916.6万英镑。
截至10月5日，汇丰累计回购127,872,145股普通股，金额约7.25亿英镑。该股周三伦敦收报6.01英镑。
汇丰今年上半年获利下降29%，略低于预估，因营收受到英国及香港核心市场经济增速放缓的打击，但汇丰宣布计划回购至多25亿美元股票令投资者欢欣鼓舞。
该公司于业绩公布翌日随即委任高盛 负责回购股份事宜并即日开始回购行动，至不迟于12月31日完成。（完）
(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
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