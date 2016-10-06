芝加哥期市：小麦期货小升，空头回补反弹走势令两日升幅接近3.5%

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，料至多募资41亿元
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
以下是0047GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 30日 RSI 移动均值 CBOT小麦 406.50 1.50 +0.37% 402.85 60 CBOT玉米 346.75 -1.00 -0.29% 333.17 69 CBOT大豆 955.25 -1.50 -0.16% 962.35 44 CBOT稻米 10.04 $0.00 +0.00% $9.75 65 美国原油 49.62 -$0.21 -0.42% $45.99 70 汇率 欧元/美元 $1.120 -$0.001 -0.05% 美元/澳元 -0.006 -0.77% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍/张若琪 审校 徐文焰/陈宗琦/龚芳)
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。