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货币新闻 | 2016年 10月 6日 星期四 09:43 BJT

芝加哥期市：小麦期货小升，空头回补反弹走势令两日升幅接近3.5%

以下是0047GMT报价：
    
      合约               价格     变动   涨跌%   30日   RSI
                                               移动均值
    CBOT小麦            406.50    1.50  +0.37%  402.85  60
    CBOT玉米            346.75   -1.00  -0.29%  333.17  69
    CBOT大豆            955.25   -1.50  -0.16%  962.35  44
    CBOT稻米             10.04   $0.00  +0.00%   $9.75  65 
    美国原油             49.62  -$0.21  -0.42%  $45.99  70
    汇率 
    欧元/美元           $1.120 -$0.001  -0.05%
    美元/澳元           -0.006  -0.77%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
        
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 戴素萍/张若琪 审校 徐文焰/陈宗琦/龚芳)

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