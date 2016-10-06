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亚洲 | 2016年 10月 6日 星期四 09:40 BJT

《汇市简讯》欧元兑美元在亚洲盘遭遇卖盘，但仍囿于区间内游走

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* 欧元/美元一度跌破1.1200，因美元在亚洲盘略为走坚

* 由于美债收益率上扬，市场数次试图推低欧元/美元

* 在1.1190/1.1200有期权相关买盘，令欧元/美元空头受挫

* 55日移动均线和100日移动均线在1.1180/90之间，带来支撑

(完)

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全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 龚芳)

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