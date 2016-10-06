《汇市简讯》美元指数偏多格局确立，但费波纳奇回档位阻力顽强

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，料至多募资41亿元
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
0138GMT
* 亚洲盘陷于窄幅区间，开盘持平，7/8月跌势的61.8%回档位96.23抑制升势
* 市场偏多，E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.4%，日经指数涨0.8%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%
* 动能指标显示五日、10日及20日移动均线小幅上扬，偏多格局确立
* 若持续突破200日移动均线切入位95.89则后市偏多，若站上96.23则获确认
* 纽约午盘低位96.05和纽约早盘高位96.31，为初步支撑／阻力位
* 图表：reut.rs/2dvdotI(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 龚芳)
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。