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亚洲 | 2016年 10月 6日 星期四 10:01 BJT

《汇市简讯》美元指数偏多格局确立，但费波纳奇回档位阻力顽强

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* 亚洲盘陷于窄幅区间，开盘持平，7/8月跌势的61.8%回档位96.23抑制升势

* 市场偏多，E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.4%，日经指数涨0.8%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%

* 动能指标显示五日、10日及20日移动均线小幅上扬，偏多格局确立

* 若持续突破200日移动均线切入位95.89则后市偏多，若站上96.23则获确认

* 纽约午盘低位96.05和纽约早盘高位96.31，为初步支撑／阻力位

* 图表：reut.rs/2dvdotI(完)

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