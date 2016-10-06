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亚洲 | 2016年 10月 6日 星期四 10:15 BJT

美国个股：Teva以6.03亿英镑出售艾尔建英国及爱尔兰非专利药业务

路透10月5日 - Teva Pharmaceutical Industries Ltd 周三表示，将以6.03亿英镑(7.6937亿美元)把艾尔建(Allergan) 英国和爱尔兰的非专利药业务卖给印度Intas Pharmaceuticals Ltd 。

此次出售是Teva与欧盟执委会达成协议的一部分，以取得收购艾尔建旗下Actavis Generics非专利药业务的许可。

该公司称，此次出售料将在未来三个月内结案。(完)

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