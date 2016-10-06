台湾债市：五年公债发行前交易殖利率小跌成交稀落，关注美非农就业数据

路透台北10月6日 - 台湾五年期公债105/13期 殖利率发行前交易周四早盘下跌，结束先前连续三日走升。交易员表示，成交量不多，市场仍在关注本周五的美国非农就业数据结果。

他们认为，虽然美债走势一般会正向影响台债，不过台债殖利率已经领先反弹，目前各方关注美国的经济走向，和欧洲央行下一步可能的举措，观望的气氛相当浓厚。

〞五年券(殖利率)弹到0.60%之前先休息一下，等非农就业了，〞一位大型证券商交易员说。

他们并提到，欧洲央行若果真缩减购债规模，这对市场仍会是负面影响。对此各方仍保持戒心。

本地时间10:42，五年券105/13 殖利率跌0.46基点至0.5885%，成交21.5亿台币；至于台股加权指数 则跌0.20%。交易员预估今日105/13期交投区间将在0.585-0.595%；105/11期 则估在0.75-0.76%。

美国公债收益率周三上扬，之前公布的数据显示，美国服务业就业分项指数强劲，提振对周五公布的非农就业岗位增幅的预期。指标10年期公债价格 收益率报1.72%，高于周二尾盘的1.68%。

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