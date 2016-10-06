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亚洲 | 2016年 10月 6日 星期四 10:27 BJT

日本股市：日经指数因日圆贬值而连续第四日走升，富士通跳涨

富士通 最多上涨8.6%触及近九个月高位，此前日本经济新闻周四报导，中国联想集团 将收购富士通旗下个人电脑业务。富士通希望将业务重点集中在IT服务和其他优先级较高的业务。

在周五美国非农就业报告发布前，美国服务业活动数据表现不错，抵销了美国民间就业数据弱于预期的影响，也提振市场人气。

金融类股表现不俗，野村控股 涨2.5%，损保控股 跳升7.5%，第一生命 大涨4.7%。

出口类股也走高，丰田汽车 涨1.4%，Panasonic 涨1.6%.

矿业类股吸引买盘，此前油价在亚洲时段维持在接近6月高点的水平，前一日油价在美国原油库存下降带动下触及该高点。

东证股价指数 涨0.8%至1,357.98，JPX日经400指数 涨0.8%至12,161.77。(完)

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