日本股市：日经指数因日圆贬值而连续第四日走升，富士通跳涨

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，料至多募资41亿元
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
富士通 最多上涨8.6%触及近九个月高位，此前日本经济新闻周四报导，中国联想集团 将收购富士通旗下个人电脑业务。富士通希望将业务重点集中在IT服务和其他优先级较高的业务。
在周五美国非农就业报告发布前，美国服务业活动数据表现不错，抵销了美国民间就业数据弱于预期的影响，也提振市场人气。
金融类股表现不俗，野村控股 涨2.5%，损保控股 跳升7.5%，第一生命 大涨4.7%。
出口类股也走高，丰田汽车 涨1.4%，Panasonic 涨1.6%.
矿业类股吸引买盘，此前油价在亚洲时段维持在接近6月高点的水平，前一日油价在美国原油库存下降带动下触及该高点。
东证股价指数 涨0.8%至1,357.98，JPX日经400指数 涨0.8%至12,161.77。(完)
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。