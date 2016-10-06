台湾汇市：台币兑美元早盘震荡偏升，因韩元走强且出口商卖汇

路透台北10月6日 - 台币兑美元 周四早盘震荡偏升。交易员表示，国际美元在亚洲交易时段略见回落，韩元/美元 偏强，且出口商卖汇，令台币获得支撑。

交易员指出，早盘外资偏向观望，或与等待周五美国公布非农就业数据有关，若是结果明显好于预期，市场对美联储提前于11月升息的机率料将上扬，可能令部分资金自亚太新兴市场抽离。

〞最近公布的数据都支撑美元，但这周出口商卖不少。〞一位公股银行交易员说。

另一商业银行交易员则称，虽然国际美元转强，但台币、韩元等亚洲新兴货币未见走贬，此或与欧洲金融情势不稳、美国总统大选等不确定因素存在有关，资金仍选择具基本面支撑的新兴亚洲市场停泊。

不过该交易员认为，还是要留意经济数据对美联储升息时点预期的变化，虽然12月升息的机率较大，但若是周五公布的非农就业数据明显好于预期，可能也会引发热钱撤离。

路透调查访问100位分析师的预估中值显示，预计美国9月非农就业岗位将新增17.5万个。

据芝加哥商业交易所(CME)的FedWatch，交易商预计美联储最早于11月加息的机率不到两成。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，各种天期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘收敛；目前指标一个月天期美元/台币远汇 报31.338/31.358，上日收在31.410。

本地时间10:25，台币兑美元 报31.369，成交区间在31.340-31.375，上日收在31.371；台股加权指数 则跌0.15%。韩元/美元 报1,110.0，上日收盘价1,113.7。

交易员预测今日主要交易区间：

•31.320-31.420。

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