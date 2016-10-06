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亚洲 | 2016年 10月 6日 星期四 11:00 BJT

澳新汇市：澳元与新西兰元略微走低，美元得到数据提振

虽说如果非农就业数据强劲或将增强美联储升息可能性，但目前市场预计到11月时美联储升息的机率为20%。

“由于下周国内比较淡静，澳元主要将受海外事件牵动，利率市场可能也是如此，”澳新银行研究报告称。

新西兰元兑美元 下跌0.2%至0.7164，陷于窄幅区间。

OM Financial Ltd私人客户顾问Stuart Ive说，新西兰元技术面讯号全面偏空，但他并不预期新西兰元将直线下跌。(完)

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全部现汇报价 (编译 张涛/李婷仪 审校 徐文焰/戴素萍)

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