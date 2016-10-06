企业并购：日本损保控股将以63亿美元收购美国意外险公司Endurance

路透东京/华盛顿10月5日 - 日本保险商--损保控股(Sompo Holdings) 周三表示，将以63亿美元收购美国意外险公司Endurance Specialty 。在国内人口老龄化的环境下，渴求成长的日本保险业者对外展开一连串收购。

日本保险公司一直积极收购美国企业，宣布了多宗数以十亿美元计的收购案，力求将业务版图扩展到迅速成熟的国内市场以外--而损保控股一直是个例外，并没有大举进军美国市场。

损保控股表示，已同意以每股93美元收购6,770万股Endurance Specialty股票，相当于较该股7月以来平均股价溢价40.3%。损保控股是日本第三大财产险与意外险公司，市值达120亿美元。

损保控股CEO兼社长樱田谦悟在记者会上表示，相比于其他日本保险业者海外收购的溢价，本次收购溢价并不算高。他也表示，包括执行长John Charman在内的Endurance管理层将留任。

这是日本保险业史上第二大交易，仅次于之前东京海上控股 去年以75亿美元收购美国同业HCC Insurance Holdings。当时的收购溢价为35.8%。

Endurance市值达60亿美元，专注于承接个人及商业财产保险，以及意外险和再保险，2015年总保费收入为33亿美元，净利3.55亿美元。

损保控股周三收涨2.7%，当时交易尚未证实。Endurance因收购传闻的刺激，周二股价飙涨35%。(完)