企业并购：日本损保控股将以63亿美元收购美国意外险公司Endurance

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透东京/华盛顿10月5日 - 日本保险商--损保控股(Sompo Holdings) 周三表示，将以63亿美元收购美国意外险公司Endurance Specialty 。在国内人口老龄化的环境下，渴求成长的日本保险业者对外展开一连串收购。
日本保险公司一直积极收购美国企业，宣布了多宗数以十亿美元计的收购案，力求将业务版图扩展到迅速成熟的国内市场以外--而损保控股一直是个例外，并没有大举进军美国市场。
损保控股表示，已同意以每股93美元收购6,770万股Endurance Specialty股票，相当于较该股7月以来平均股价溢价40.3%。损保控股是日本第三大财产险与意外险公司，市值达120亿美元。
损保控股CEO兼社长樱田谦悟在记者会上表示，相比于其他日本保险业者海外收购的溢价，本次收购溢价并不算高。他也表示，包括执行长John Charman在内的Endurance管理层将留任。
这是日本保险业史上第二大交易，仅次于之前东京海上控股 去年以75亿美元收购美国同业HCC Insurance Holdings。当时的收购溢价为35.8%。
Endurance市值达60亿美元，专注于承接个人及商业财产保险，以及意外险和再保险，2015年总保费收入为33亿美元，净利3.55亿美元。
损保控股周三收涨2.7%，当时交易尚未证实。Endurance因收购传闻的刺激，周二股价飙涨35%。(完)
(编译 陈宗琦；审校 郑茵)
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