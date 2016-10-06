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市场报道 | 2016年 10月 6日 星期四 11:38 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--10月6日至10月13日

路透10月6日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时
间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)：
    
 公布日期          公布时间  公司代码         业绩季度及公司名称
 2016年10月11日    BMO       FAST.OQ          Q3 2016 Fastenal Co  
 2016年10月11日    BMO       AA.N             Q3 2016 美国铝业(ALCOA)
 2016年10月12日    BMO       DAL.N            Q3 2016 达美航空
 2016年10月12日    AMC       CSX.OQ           Q3 2016 CSX Corp  
 2016年10月13日    AMC       WYNN.OQ          Q3 2016 Wynn Resorts Ltd  
 
        
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 张明钧；审校 于春红)

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