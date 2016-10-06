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亚洲 | 2016年 10月 6日 星期四 11:47 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆受大量执行价103.50的期权到期所掼压

0337GMT

* 今日有执行价103.50、规模12.7亿美元期权到期

* 执行价在103.25-55之间、总计有规模19.56亿美元的期权，足以左右市场

* 阻力位在下行的100日移动均线切入位103.69，若突破该水准将是偏多

* 一路向上有日本出口商卖单，在103.70、104.00上方有停止单

* 日本进口商及投资者有低接买单

* 支撑位在日线图一目均衡云区云顶103.20，以及小时图一目均衡基准线103.20(完)

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全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 于春红)

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