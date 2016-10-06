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亚洲 | 2016年 10月 6日 星期四 11:55 BJT

台湾股市：连挫第二日，银行股和台积电等科技股跌势构成拖累

路透台北10月6日 - 台湾股市周四连续第二日下跌，市场交投谨慎；银行股和台积电 等科技权重股下跌造成拖累。

0305GMT，加权股价指数 跌0.3%报9,247.97点，上日收低0.2%报9,272.28点。

电子类指数 下滑0.4%，金融保险类指数 亦跌0.4%。

台积电 挫低0.3%，该股今年迄今跳涨近30%，部分归因于外资买盘。(完)

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