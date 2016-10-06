台湾股市：收盘由黑翻红，关注台积电明日公布营收

路透台北10月6日 - 台湾股市周四收盘小升。分析师表示，原本台股盘中都在平盘以下游走，不过尾盘大单敲入台积电 令指数翻红收市。

台湾加权股价指数 收涨0.13%,至9,284.31点；今日成交初值 为617.23亿台币，上交易日修正后为609.37亿。

日盛投顾协理钟国忠表示，台积电明日午间13:30将公布营收，市场一般颇为看好其表现。此外，目前台指期的多单还有高达逾8万多口，外资的多方一向是撑盘台股的要角。目前台股上市企业在全球的股息殖利率仍然偏高，预估台股仍旧会是国际热钱喜爱的标的之一。

〞不过明天是长假前交易日，会震荡大一点，〞钟国忠说。

他表示，下周一公众假期休市一日，明天是三天长假前的最后一个交易日，此外上市企业也会陆续公布营收，估计明日的台股震荡可能稍大，交易区间会在9,150-9,350点之间盘整。