台湾股市：收盘由黑翻红，关注台积电明日公布营收

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透台北10月6日 - 台湾股市周四收盘小升。分析师表示，原本台股盘中都在平盘以下游走，不过尾盘大单敲入台积电 令指数翻红收市。
台湾加权股价指数 收涨0.13%,至9,284.31点；今日成交初值 为617.23亿台币，上交易日修正后为609.37亿。
日盛投顾协理钟国忠表示，台积电明日午间13:30将公布营收，市场一般颇为看好其表现。此外，目前台指期的多单还有高达逾8万多口，外资的多方一向是撑盘台股的要角。目前台股上市企业在全球的股息殖利率仍然偏高，预估台股仍旧会是国际热钱喜爱的标的之一。
〞不过明天是长假前交易日，会震荡大一点，〞钟国忠说。
他表示，下周一公众假期休市一日，明天是三天长假前的最后一个交易日，此外上市企业也会陆续公布营收，估计明日的台股震荡可能稍大，交易区间会在9,150-9,350点之间盘整。
本地时间14:33，亚洲主要股市大多小涨，MSCI亚太明晟指数 涨0.45%。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。