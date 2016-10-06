路透基点：Permira筹资33.8亿港元，为收购卓佳进行融资--TRLPC

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港10月6日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，私募股权投资公司Permira正透过优先贷款及夹层贷款，筹集33.81亿港元(4.36亿美元)等额资金；Permira日前斥资64.7亿港元，自东亚银行 及新创建 手中买下卓佳(Tricor)。
国泰世华银行、中国信托商业银行、高盛、汇丰银行、三井住友银行，及台北富邦银行等额承贷28亿港元优先贷款，其中包括22.1亿港元定期贷款、3.9亿港元并购或资本支出贷款，以及2亿港元循环信用贷款。
消息人士指出，这笔优先贷款为期五年，杠杆倍数为标的物未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)约5,100万美元的5.6倍左右(不含并购/资本支出贷款及循环信用贷款)。
Permira也正寻求自私募股权投资公司Partners集团，融资最高达7,500万美元的夹层贷款；杠杆倍数为1.47倍。
东亚银行与新创建分别通过合资公司持有卓佳75.61%和24.39%股份。
Permira为一家全球性投资公司，以其为顾问的基金的承诺资本总额约为310亿欧元。
汇丰及Freshfields Bruckhaus Deringer为Permira的顾问团，高盛则担任东亚银行与新创建的顾问。(完) (编译 龚芳; 审校 孙茉莉)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。