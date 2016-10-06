路透基点：Permira筹资33.8亿港元，为收购卓佳进行融资--TRLPC

路透香港10月6日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，私募股权投资公司Permira正透过优先贷款及夹层贷款，筹集33.81亿港元(4.36亿美元)等额资金；Permira日前斥资64.7亿港元，自东亚银行 及新创建 手中买下卓佳(Tricor)。

国泰世华银行、中国信托商业银行、高盛、汇丰银行、三井住友银行，及台北富邦银行等额承贷28亿港元优先贷款，其中包括22.1亿港元定期贷款、3.9亿港元并购或资本支出贷款，以及2亿港元循环信用贷款。

消息人士指出，这笔优先贷款为期五年，杠杆倍数为标的物未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)约5,100万美元的5.6倍左右(不含并购/资本支出贷款及循环信用贷款)。

Permira也正寻求自私募股权投资公司Partners集团，融资最高达7,500万美元的夹层贷款；杠杆倍数为1.47倍。

东亚银行与新创建分别通过合资公司持有卓佳75.61%和24.39%股份。

Permira为一家全球性投资公司，以其为顾问的基金的承诺资本总额约为310亿欧元。

汇丰及Freshfields Bruckhaus Deringer为Permira的顾问团，高盛则担任东亚银行与新创建的顾问。(完) (编译 龚芳; 审校 孙茉莉)