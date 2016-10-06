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亚洲 | 2016年 10月 6日 星期四 12:13 BJT

标题新闻：印尼央行官员称预计印尼2017年GDP增速升至5.1-5.2%，高于今年预计约5%的增幅

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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