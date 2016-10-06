《全球主要央行动态》--9月29日-10月6日

以下所列为上周四下午至本周四上午(9月29日-10月6日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)表示，有证据显示所谓的自然利率已降至较低水准，这可能意味着美国经济陷入难以摆脱的低增长轨道。费舍尔在纽约在中央银行研讨会上表示，他担心全球储蓄和投资模式的变化可能已推低自然利率，而且这种情况或许“会持续较长时间...我们可能已陷入较长期的新平衡，其特征是经济成长迟滞”。

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯表示，如果美国经济数据持续稳健，则他对美国在年底升息“没意见”，不过采取进一步行动前需要看到通胀率上升。埃文斯在新西兰发表讲话后对记者表示，美联储如果要升息，可能会在12月，但他不排除在11月会议上升息的可能性。

埃文斯并提到，相比于何时再次升息，他更加关切如何设定影响后续升息进程的通胀条件。他为新西兰活动准备的有关美国经济的演讲稿中称，“比起未来三年要走的道路，我对下次升息时点的关切程度要低一些。”

美国里奇蒙联储总裁拉克尔称，如果他有投票权，将会反对9月会议的政策决定，他认为应该要上调利率。美联储在9月20-21日会议上维持利率不变，但该央行10名有投票权的决策者中有三位反对，因为他们希望加息0.25个百分点。拉克尔是七位目前没有投票权的决策者之一，但他周二明确表示，要是他有投票权，上个月他是会赞同升息的。

美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德接受路透专访时表示，目前对美联储来说，12月升息是“基本状况”(base case)，之后采取任何行动则可能慢到“难以察觉”。布拉德称，虽然目前所有美联储会议理论上都保留升息的可能性，但实际上来看11月会议不太可能采取行动，因会后主席叶伦将不会召开记者会。

美国费城联储总裁哈克称，如果美国经济按照预期方向发展，那么12月的美联储会议将是恰当的升息时间。哈克说，他原本很能接受9月升息，但对于就业市场状况，美联储何时能超过2%通胀目标，以及应该超过多少的问题上，同事之间存在一些分歧。

哈克并提到，美联储正在“缓慢但稳步地”迈向2%通胀目标，而且货币政策的继续正常化将有望提振表现落后的企业投资。

美国亚特兰大联储总裁洛克哈特表示，他支持央行本月早前维持利率不变的决定，直到有更多证据显示美国经济离美联储的充分就业和2%通胀目标更进了一步。洛克哈特说，他预计美联储“不久后”将升息。

**欧洲**

欧洲央行高管Ignazio Angeloni表示，尽管银行存在一些个别的问题，但央行认为欧元区并无爆发银行危机的风险。“银行业者存在个别的问题，但整个系统相当坚实，”负责监督欧元区129家大型银行的委员会高管Angeloni指出。“我们有监管及金融工具可因应特殊状况。我们不认为有爆发系统性危机的先决条件。”

欧洲央行新闻媒体官员Michael Steen在推特上发文回应彭博新闻称，央行的决策部门并没有讨论过降低每月购债的速度。彭博曾报导称，欧洲央行可能会将每月800亿欧元(900亿美元)的购债规模逐步减小直至停止，从而结束量化宽松计划。彭博报导称消息来源为欧元区成员国央行的官员，但没有透露姓名。

欧洲央行(ECB)首席经济学家普雷特称，欧洲央行料将维持低利率，直到通胀回升至目标水准，并表示不应当由欧洲央行来支撑银行业获利。“利率可能将在较长一段时期内维持在低位，”普雷特在马德里出席活动时称。

欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许表示，央行若进一步调降负存款利率，而一旦这件事对银行业的伤害超过了借款人获得的好处，那么可能事与愿违。“利率低到什么程度是有限制的--那就是低利率对银行业造成的损害超过了好处，”莫尔许说。“进一步降息将带来更大风险，因为外界对此举的反应未必一直是线性的，”他补充称。

欧洲央行管委维斯科称，欧元区通胀率在一段时间内超过欧洲央行设定的2%目标将是合理的，以抵消通胀率长期低于目标的影响。在被Il Foglio日报问及欧洲央行是否应该设法使通胀率超出目标时，维斯科回答称，这“几乎就是简单的算术题”，鉴于通胀率在如此长时间内一直低于2%，“我们应该维持一段时间高于这一目标，是可以理解的。”

英国央行副总裁布罗德班特称，若英镑跌幅够大，英国央行可能升息，但目前为止英镑波动有序。布罗德班特在华尔街日报伦敦办公室称，英镑自6月退欧公投以来的跌势“相当有序”，并反映了市场对英国经济情况的较长期判断。他补充称，央行没有为英镑汇率设定特定的目标水准。

**日韩**

日本央行总裁黑田东彦表示，当央行2%的通胀目标实现后，利率就会上调，不过短期内不太可能升息。“当实现2%的通胀目标后，还把长期利率维持在零水准附近是无法想象的，”黑田东彦对国会一个委员会表示。

他并表示，他认为央行的负利率政策不会立即对该国的银行业带来伤害。“在引导货币政策时，我们不仅会考虑政策对贷款利率和经济有何影响，也包括对金融行业的影响，”黑田东彦在日本国会一个委员会会议上表示。

他还提到，央行的新政策框架不会导致资产购买计划缩减。“我们将继续实施超宽松货币政策，以尽早达成2%的通胀率，”黑田东彦向国会表示。他表示，透过下调负利率、调降日本央行的10年期公债收益率目标、或扩大资产购买，“进一步宽松政策是可能的”。

在任期问题上，黑田东彦称，他能否连任日本央行总裁，取决于日本政府和国会。

黑田东彦上周提到，央行的公债购买步伐可能会有所起伏，这取决于实现收益率曲线目标需要购买多少公债；他并称日本央行内部正在讨论未来退出超宽松货币政策的策略。但他还称，过于匆忙地谈论具体退出方式可能困扰市场。

他并称央行将寻求最适当的收益率曲线，以实现2%的通胀目标。他还表示，央行准备通过下调短期和长期利率目标，或扩大高风险资产购买规模，来进一步放松政策。

韩国央行表示，美国任何升息行动触发大规模资金流出韩国的可能性有限，而且该央行不会紧跟美国升息。“考虑到韩国经济基本面、主权债评级和外汇储备，我们遭遇大规模资本外流的风险并不大，”韩国央行在议会听证会之前表示。“即便发生了资本外流，我们认为国内银行也有充足的外汇流动性来抵御。”

**大中华地区**

中国央行召开的货币政策委员会三季度例会表示，将继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度，灵活运用多种货币政策工具，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。

央行网站周五刊登了新闻稿，称要改善和优化融资结构和信贷结构。提高直接融资比重，降低社会融资成本。按照加强供给侧结构性改革的要求，继续深化金融体制改革，增强金融运行效率和服务实体经济能力，加强和完善风险管理。

台湾央行召开第三季理监事会议，决议维持利率不变，中止此前连续四季的降息循环。央行并称，通膨展望温和，将持续维持宽松金融情势。维持利率不变有助于物价与金融稳定。

**其它**

澳洲央行宣布维持指标利率在1.5%不变，央行正在评估过去宽松政策带来的效果，同时目前这一波前所未有的住宅建设热潮帮助推动了经济活动与就业的增长。澳洲央行新任总裁洛威竭力避免表现出再度宽松的倾向，称只有稳定的政策立场，才能“有利于经济持续增长以及通胀目标的逐步实现”。

印度新设立的货币政策委员会意外决议调降附买回利率25个基点，至6.25%，这是央行总裁帕特尔(Urjit Patel)上个月获得任命以来主持的首次政策会议。附买回利率目前降至2010年11月以来最低位。印度央行称货币政策委员会六名成员均支持降息。

冰岛央行维持指标利率在5.25%不变。该行称，央行接下来的货币政策将取决于经济发展形势、以及资本账户自由化的进程。

印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱(Agus Martowardojo)在议会委员会的听证会上表示，央行正在干预货币市场以提供流动性，此前很多银行客户提取资金用以支付税务赦免费用。他并称，因税务赦免计划而汇回的资金必须导入实体经济中。

(完)

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