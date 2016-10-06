背景资料：中国地方政府近期房地产政策调整一览

路透北京10月6日 - 中国热点城市房价连续狂飙，引发全社会对资产泡沫的担忧。8、9月以来，南京、苏州、杭州等前期涨势过猛的城市先后升级了楼市调控措施，而在北京市9月30日晚间宣布提高首付比例等重量级措施后，国庆期间已有十余个城市跟进收紧房地产调控。

在饱受房地产下行数年带来的压力下，由46个城市组成的限购大军于2014年末开始纷纷瓦解，仅剩一线城市和三亚还保留这一调控措施。时隔两年，各大热点城市又因楼市过热不得不重启限购并祭出多种调控手段，目前推出不同程度的限购措施的城市包括南京、天津、苏州、成都、郑州、无锡、济南、武汉、合肥、杭州等。

中国指数研究院国庆期间提供的报告显示，9月百城价格指数同比、环比连续14个月双涨，同比涨幅扩大2.89个百分点至16.64%，环比涨幅扩大0.66个百分点，为2.83%。

以下为热点城市调整房地产政策一览：

**北京**

北京市政府9月30日晚间发布通知，要求北京即日起提高购房首付款比例。其中购买首套普通住房的首付款比例不低于35%，购买首套非普通住房的首付款比例不低于40%（自住型商品住房、两限房等政策性住房除外）。对拥有一套住房的居民家庭，为改善居住条件再次申请商业性个人住房贷款购买普通自住房的，无论有无贷款记录，首付款比例均不低于50%；购买非普通自住房的，首付款比例不低于70%。

通知还在土地供应等方面提出具体要求，供地要求保证套型建筑面积90平方米以下住房面积所占比重不低于70%，还要求规范、加强对房地产企业、中介结构的营销行为。

**深圳**

深圳10月4日出台降温房价的调控举措，严格执行限购限贷政策，抬高门槛将外地人社保缴纳年限从三年提高至五年，进一步完善差别化住房信贷政策，要求二套房首付比例不低于七成。

根据深圳市规定，购房人家庭名下在本市无房但有商业性住房贷款记录或公积金住房贷款记录的，贷款首付款比例不低于50%；购房人家庭名下在本市拥有一套住房的，贷款首付款比例不低于70%。本市户籍成年单身人士（含离异）在本市限购一套住房。

**广州**

广州10月4日公布调控措施，将外地人社保缴纳年限提高到三年，对拥有一套住房且相应购房贷款未结清的居民家庭，为改善居住条件再次申请商业性个人住房贷款购买普通自住房，最低首付款比例不得低于70%。

**天津**

自10月1日起将实施区域性住房限购，强化差别化住房信贷政策。在本市拥有一套及以上住房的非本市户籍居民家庭，暂停在市内六区和武清区范围内再次购买住房；对在市内六区和武清区范围内购买首套住房的非本市户籍居民家庭，申请商业贷款首付比例不低于40%。

**武汉**

武汉10月3日起在部分区域实行住房限购限贷政策。根据通知，首套房商业贷款首付比例提高至25%；武汉当地人购买二套房首付比例提至50%，外地人购买二套房，暂不发放商业性个人住房贷款；拥有两套及以上住房的武汉本地人在上述区域内再买房，暂不发放商业性房贷，拥有两套以上住房的外地人在这些区域内被限购。

**成都**

自10月1日起，成都高新区、天府新区等多区县范围内实行住房限购，同一身份自然人、法人只能新购买一套商品住房。同时严格执行住房限购地区信贷政策，购买二套房商业性个人住房贷款首付款比例不低于40%。

**郑州**

自10月1日起，郑州市在部分区域内对拥有两套及以上住房的户籍居民家庭和拥有一套及以上住房的非户籍居民家庭限购180平方米以下(不含180平方米)的住房。

**南京**

10月5日宣布进一步加大主城区（不含六合区、溧水区、高淳区）房地产市场调控力度。外地购买首套房要提供两年内在南京累计缴纳一年及以上个税或社保证明，对本市户籍成年单身人士（含离异），限购一套住房。

加大执行差别化住房信贷政策的力度，拥有一套住房且相应购房贷款未结清，再次申请商业贷款最低首付款比例调整为不低于80%。拥有两套及以上住房的居民家庭，暂停发放商贷。南京已于9月25日实施主城区限购措施的通知，暂停向拥有两套及以上住房的本市户籍居民家庭出售新建商品住房。

**苏州**

继8月11日出台楼市限购限贷政策后，苏州国庆期间再出措施，明确自10月4日起，本地和外地户籍均被纳入限购范围，同时进一步收紧住房信贷、公积金贷款等。暂停对已拥有一套及以上的非本市家庭售房；暂停向拥有三套及以上的本市居民家庭售房。

有一套住房、但无购房贷款记录或贷款已结清的居民家庭，商贷最低首付比例从30%调整为50%。有一套住房且相应购房贷款未结清，商贷最低首付款比例由50%调整为80%。

**厦门**

厦门10月5日晚间宣布升级已执行一个月的限购政策，将暂停向三种类居民家庭销售商品住房的建筑面积从144平方米及以下调整为180平方米及以下，并提高了非本市户籍缴纳医社保的年限。根据新规定，三类家庭包括：拥有二套及以上住房的本市家庭；拥有一套及以上住房的非本市家庭；以及无法提供购房之日前三年内在本市逐月连续缴纳两年以上个人所得税或社会保险证明的非本市户籍家庭。

**合肥**

10月2日晚合肥市发布通知称市区范围内开展限购，同时调整最低首付款比例，并将从严控制公积金贷款。在市区范围内，暂停向拥有二套及以上住房的本市家庭售房；暂停向拥有一套及以上住房或无法提供连续缴纳一年以上个税或社保证明的非本市家庭售房。

本市首套房贷款最低首付比例调整为三成，有一套且贷款结清家庭首付比为四成，未结清的为50%。

**无锡**

10月2日公布新政，调整新建商品住宅购房政策，房地产开发企业不得向同一买受人出售多套商品住房；暂停对已拥有一套及以上住房的非本市户籍居民家庭出售新建商品住房。对已有一套住房的居民家庭，再次申请商业性个人住房贷款购买住房的，最低首付款比例由不低于30%调整为40%。

**杭州**