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亚洲 | 2016年 10月 6日 星期四 12:39 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元上档受限，美就业报告出炉前投资人谨慎

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* 澳元/美元开盘报0.7621，此前持坚，尽管美债收益率上升

* 亚洲盘初走坚至0.7624，之后小跌

* 8月贸易数据大致未能引起回响

* 欧洲盘初跌至0.7595低位，因交叉盘升势回吐且美元获追捧

* 澳元/美元上档受限，因美债收益率走升，且投资人在美国就业报告出炉前态度谨慎

* 周三低位0.7593，以及8月低位0.7588为初步支撑位，小时图阻力位在0.7610/15

(完)

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全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 孙茉莉)

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