《汇市简讯》澳元兑美元上档受限，美就业报告出炉前投资人谨慎

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，料至多募资41亿元
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
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* 澳元/美元开盘报0.7621，此前持坚，尽管美债收益率上升
* 亚洲盘初走坚至0.7624，之后小跌
* 8月贸易数据大致未能引起回响
* 欧洲盘初跌至0.7595低位，因交叉盘升势回吐且美元获追捧
* 澳元/美元上档受限，因美债收益率走升，且投资人在美国就业报告出炉前态度谨慎
* 周三低位0.7593，以及8月低位0.7588为初步支撑位，小时图阻力位在0.7610/15
(完)
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全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 孙茉莉)
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