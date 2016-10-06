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亚洲 | 2016年 10月 6日 星期四 12:56 BJT

《全球汇市》美元陷于窄幅区间，市场等候周五美国就业报告

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1200  1.1202  -0.02  +3.13  1.0860
    美元/日圆            103.47  103.49  -0.02 -13.99  120.30
    欧元/日圆         115.87  115.96  -0.08 -11.19  130.47
    美元/瑞郎            0.9750  0.9740  +0.10  -2.68  1.0018
    英镑/美元            1.2716  1.2748  -0.25 -13.72  1.4738
    美元/加元            1.3187  1.3175  +0.09  -4.71  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6954  6.6981  -0.04  +1.94  6.5680
    澳元/美元            0.7596  0.7622  -0.34  +4.41  0.7275
    新西兰元/美元        0.7171  0.7166  +0.07  +5.07  0.6825
    澳元/日圆         78.620  78.870  -0.32 -10.27  87.620
    新西兰元/日圆     74.200  74.240  -0.05  -9.49  81.980
    英镑/日圆         131.57  131.92  -0.27 -25.76  177.22
    澳元/新西兰元     1.0594  1.0616  -0.21  -0.66  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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 (编译 戴素萍/张涛/李爽/李婷仪/侯雪苹；审校 张涛/王兴亚/于春红/张荻)

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