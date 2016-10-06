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亚洲 | 2016年 10月 6日 星期四 13:32 BJT

新兴汇市：亚币回落等候美国公布就业数据，韩元受出口商买盘提振

韩元寻获更多支撑，因企业需求促使交易商和一些境外基金削减美元持仓；不过在美国
非农就业报告出炉前夕，市场的审慎气氛令韩元脱离日高。
    
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                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            103.49    103.50   +0.01  +16.24    120.30
    坡元            1.3696    1.3702   +0.04   +3.50    1.4175
    台币          31.382    31.371   -0.04   +5.37    33.066
    韩元           1111.10   1113.70   +0.23   +5.75   1174.95
    泰铢             34.82     34.81   -0.03   +3.45     36.02
    菲律宾披索       48.20     48.29   +0.18   -2.70     46.90
    印尼卢比      12988.00  12995.00   +0.05   +6.14  13785.00
    印度卢比       66.61     66.50   -0.17   -0.69     66.15
    马币            4.1310    4.1350   +0.10   +3.85    4.2900
  * 中国金融市场因假期休市。 (完)
   
        
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 (编译/审校 张明钧/张涛/张若琪)

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