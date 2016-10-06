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亚洲 | 2016年 10月 6日 星期四 13:49 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：股市上涨，美元/日圆涨势停顿

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* 澳元/美元跌0.25%，新西兰元/美元跌0.11%，美元/加元涨0.14%，英镑/美元跌0.23%

* 美元/坡元持平，美元/韩元跌0.23%，美元/马币(林吉特)跌0.1%，美元/印度卢比涨0.17%

* 日经指数涨0.66%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.53%，美国原油跌0.52%，日本10年期公债收益率报负0.06%，美国10年期公债收益率报1.7144%

* 德国政府寻求与美方进行低调且周延的会谈，力图为德银解套

* 美联储副主席费舍尔称，自然利率偏低表明经济增长潜力堪忧 (完)

(编译 张若琪 审校 艾茂林)

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