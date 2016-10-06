《汇市简讯》欧洲盘初：股市上涨，美元/日圆涨势停顿

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
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* 澳元/美元跌0.25%，新西兰元/美元跌0.11%，美元/加元涨0.14%，英镑/美元跌0.23%
* 美元/坡元持平，美元/韩元跌0.23%，美元/马币(林吉特)跌0.1%，美元/印度卢比涨0.17%
* 日经指数涨0.66%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.53%，美国原油跌0.52%，日本10年期公债收益率报负0.06%，美国10年期公债收益率报1.7144%
* 德国政府寻求与美方进行低调且周延的会谈，力图为德银解套
* 美联储副主席费舍尔称，自然利率偏低表明经济增长潜力堪忧 (完)
(编译 张若琪 审校 艾茂林)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。