国际油市：原油期货走低脱离6月高点，因实货市场疲弱

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
上述两份合约周三双双触及6月以来高位。美国能源资料协会(EIA)公布，上周美国原油库存减少300万桶至4.9974亿桶。尽管下降，但仍接近纪录高位。
交易商指出，最近油价上涨之后出现获利了结，并称周四的下跌反映了实货原油的疲弱。沙特调降11月向亚洲客户出售的阿拉伯轻质油价格，表明全球燃料供应仍然过剩。
另一个压制油价的潜在因素来自美国。
经纪商OANDA驻新加坡的资深市场分析师Jeffrey Halley表示，西德克萨斯中质油(WTI)若在每桶50美元左右，则美国页岩油生产商就可以重启那些已封存的钻机。
但总体而言，多数分析师认为油市在目前水准受到良好支撑，尤其是因为石油输出国组织(OPEC)计划减产。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张涛；审校 艾茂林/李春喜)
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美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。