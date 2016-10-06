国际油市：原油期货走低脱离6月高点，因实货市场疲弱

上述两份合约周三双双触及6月以来高位。美国能源资料协会(EIA)公布，上周美国原油库存减少300万桶至4.9974亿桶。尽管下降，但仍接近纪录高位。

交易商指出，最近油价上涨之后出现获利了结，并称周四的下跌反映了实货原油的疲弱。沙特调降11月向亚洲客户出售的阿拉伯轻质油价格，表明全球燃料供应仍然过剩。

另一个压制油价的潜在因素来自美国。

经纪商OANDA驻新加坡的资深市场分析师Jeffrey Halley表示，西德克萨斯中质油(WTI)若在每桶50美元左右，则美国页岩油生产商就可以重启那些已封存的钻机。

但总体而言，多数分析师认为油市在目前水准受到良好支撑，尤其是因为石油输出国组织(OPEC)计划减产。(完)

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