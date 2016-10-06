欧洲金融：希腊若能纳入ECB购债，可助其重返市场--希腊央行副总裁

路透雅典10月6日 - 希腊央行副总裁Yannis Mourmouras周四表示，欧洲央行量化宽松购债若能纳入希腊政府债券，则可望打开希腊明年重返债市筹资之路。

Mourmouras指出，“希腊若能纳入欧洲央行量化宽松计画，将会是2017年第一季时重返国际资本市场的一个催化因素。”他是在纽约希腊裔美国人协会(Hellenic American Association)的金融专业人员会议上作如上表示。

他指出，完成希腊第二轮纾困审查和确保其债务可持续性方面的延后，对于该国而言“成本巨大”。完成纾困审查以及确保债务可持续性为纳入欧洲央行购债计画的先决条件。(完)

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