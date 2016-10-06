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亚洲 | 2016年 10月 6日 星期四 14:17 BJT

澳洲股市：收高，受美国强劲数据及油价涨势激励

路透10月6日 - 澳洲股市周四尾随美股涨势收高，受金融股推升，美国公布强劲经济数据，及油价急升，暗示全球经济复苏。

S&P/ASX 200指数 收高30.07点，或0.6%，至5,483点。

美国供应管理协会(ISM)数据显示，美国9月服务业活动反弹至11个月高位，强化美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月升息可能性。

受此消息激励，金融股表现优于其他类股，澳洲四大银行股价皆上涨。金融股指数 连续第四天上扬。

能源股指数 一度上涨2.1%，触及一个半月高点，因上日油价劲升2%，触及6月以来高位。(完)

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