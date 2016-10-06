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市场报道 | 2016年 10月 6日 星期四 14:23 BJT

表格：德国8月工业订单较前月增加1.0%，高于市场预估的增加0.2%

路透柏林10月6日 - 德国经济部周四公布，8月工业订单较前月增加1.0%。
                
    以下为详细数据(经季节调整)：
    
    工业订单               16年8月     16年7月
    较上月(%)                +1.0         +0.3
    指数(2010年为基期)      111.7        110.6
    
    路透访问的39位分析师预估中值为上升0.2%，预估值从下滑1.5%至增长1.0%不等。(完)
  
 (编译 张若琪 审校 于春红)

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