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亚洲 | 2016年 10月 6日 星期四 14:23 BJT

日本股市：日圆贬值激励日经指数收高四连涨，富士通跳升

路透东京10月6日 - 日本股市日经指数 周四连续第四个交易日上涨，日圆贬值提振投资人风险偏好。富士通股价劲升，因有报导称联想集团拟收购其电脑业务。

日经指数 收涨0.5%，至16,899.10点。

富士通 大涨5.7%，稍早路透引述消息人士称，中国联想集团 正洽谈收购富士通个人电脑业务。

东证股价指数 上涨0.5%，至1,353.93，JPX日经400指数 涨0.5%，至12,123.26。(完)

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