版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 6日 星期四 15:06 BJT

《汇市简讯》美元/日圆出现偏多讯号，但选择权到期压抑短线走势

0657GMT

* 日本投资人有低接买兴，德国机构建议做多

* 日线收于云区上方为偏多讯号。云区范围在102.31-103.25

* 卖单高至104.00，但金额不大，不太可能抑制走势

* 短线现汇料在103.50盘旋，纽约时段在此水准到期的选择权有12.7亿美元

* 日经指数与美元/日圆的48/72小时连动系数为+0.73/+0.70

* 日本央行总裁黑田东彦谈话并无新意

(完) (编译 蔡美珍；审校 张涛)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐