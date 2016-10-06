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亚洲 | 2016年 10月 6日 星期四 15:29 BJT

台湾债市：五年新债发行前交易殖利率收低终结连三升，量缩观望美非农数据

* 指标五年公债发行前交易殖利率收跌，挥别连三升
    * 量缩观望周五的美国非农就业数
    * 明日105/13殖利率短期区间暂看在0.58-0.60%

    路透台北10月6日 - 台湾指标五年公债105/13期 周四发行前交易殖利率收跌，挥别连三升。
交易员表示，五年券殖利率弹高吸引买盘进场，只不过成交量偏少，市场倾向退出观望周五的美国非农就业数
据。
    
    交易员表示，下周一台湾因公众假期金融市场休市一日。连续三日的长假即将来临，市场买兴不升，倾向
退场观望非农就业数据。
    
    〞五年券的空单有点空不上去，所以买盘进来了，〞一位大型商银交易员说。
    
    他们认为，央行9月底维持重贴利率不变，这意味着短率下行的空间已很有限了，因此空单在五年券特别
活跃。但因台币的资金面还是非常的多，也令殖利率反弹幅度很有限。
    
    〞五年券就是在反应央行不降息，(殖利率)才有机会弹到0.6%。〞一位证券商交易员表示。

   他也认为，目前外资热钱仍留在台湾没有出去，台债殖利率先前也因央行未降息一事，领先反弹了一小波
段。11月有美国总统大选及英国将开始脱欧谈判等事件将发生，这尤其是市场上较大的变数，估计ECB若真有
意退出宽松货币政策，可能也不会急于一时。    
      
    美国公债收益率周三上扬，之前公布的数据显示，美国服务业就业分项指数强劲，提振对周五公布的非农
就业岗位增幅的预期。指标10年期公债价格 收益率报1.72%，高于周二尾盘的1.68%。
    
    台湾央行周四召开第三季理监事会议，一如市场预期决议维持利率不变，中止此前连续四季的降息循环。
 
      
    交易员预估，明日105/13期公债发行前交易殖利率区间估在0.58-0.60%；105/11期殖利率区间则料在0.74
-0.76%。

      收盘价                     涨跌幅      报价(%)           区间(%)    成交值
  年    期别                     (基点)                                 (亿台币)
  期                                                                    
   5  105/13                      -0.31       0.5900     0.5865-0.5930     44.50
  10  105/11                      -0.40       0.7150     0.7505-0.7525       2.5
    注*为该券发行前交易期间盘中新高。
    
   浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选            
   浏览《台湾重要政经日程》，请点选                        
  30    105/10                       没有成交
  20     105/9                       没有成交
  10    105/11                        0.7510%
   5    105/08                       没有成交
   3     105/1                       没有成交
   2    105/12                       没有成交
 (完)     

 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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