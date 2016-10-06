台湾债市：五年新债发行前交易殖利率收低终结连三升，量缩观望美非农数据

* 指标五年公债发行前交易殖利率收跌，挥别连三升 * 量缩观望周五的美国非农就业数 * 明日105/13殖利率短期区间暂看在0.58-0.60% 路透台北10月6日 - 台湾指标五年公债105/13期 周四发行前交易殖利率收跌，挥别连三升。 交易员表示，五年券殖利率弹高吸引买盘进场，只不过成交量偏少，市场倾向退出观望周五的美国非农就业数 据。 交易员表示，下周一台湾因公众假期金融市场休市一日。连续三日的长假即将来临，市场买兴不升，倾向 退场观望非农就业数据。 〞五年券的空单有点空不上去，所以买盘进来了，〞一位大型商银交易员说。 他们认为，央行9月底维持重贴利率不变，这意味着短率下行的空间已很有限了，因此空单在五年券特别 活跃。但因台币的资金面还是非常的多，也令殖利率反弹幅度很有限。 〞五年券就是在反应央行不降息，(殖利率)才有机会弹到0.6%。〞一位证券商交易员表示。 他也认为，目前外资热钱仍留在台湾没有出去，台债殖利率先前也因央行未降息一事，领先反弹了一小波 段。11月有美国总统大选及英国将开始脱欧谈判等事件将发生，这尤其是市场上较大的变数，估计ECB若真有 意退出宽松货币政策，可能也不会急于一时。 美国公债收益率周三上扬，之前公布的数据显示，美国服务业就业分项指数强劲，提振对周五公布的非农 就业岗位增幅的预期。指标10年期公债价格 收益率报1.72%，高于周二尾盘的1.68%。 台湾央行周四召开第三季理监事会议，一如市场预期决议维持利率不变，中止此前连续四季的降息循环。 交易员预估，明日105/13期公债发行前交易殖利率区间估在0.58-0.60%；105/11期殖利率区间则料在0.74 -0.76%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/13 -0.31 0.5900 0.5865-0.5930 44.50 10 105/11 -0.40 0.7150 0.7505-0.7525 2.5 注*为该券发行前交易期间盘中新高。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 0.7510% 5 105/08 没有成交 3 105/1 没有成交 2 105/12 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)