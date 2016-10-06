金属期市：伦铜下跌，因中国假期抑制了需求

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
0703GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下滑0.4%至每吨4,781.50美元，昨日收盘几近持平。铜价自9月中旬以来，已在4,720-4,750美元区间筑底。
基本金属期货成交量非常低，仅有大约3,000口。LME期锌 和期铝 成交量高于期铜，二者价格分别为持平和下滑0.5%。
中国市场本周休市，将在下周一恢复交易。
来自欧元区和国内客户的强劲需求推动8月德国工业订单增幅大于预期，表明未来几个月工业企业将继续为德国经济的增长做出贡献。
美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)周三表示，有证据显示所谓的自然利率已降至较低水准，这可能意味着美国经济陷入难以摆脱的低增长轨道。(完)
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(编译 于春红/孙茉莉; 审校 张涛)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。