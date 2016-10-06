金属期市：伦铜下跌，因中国假期抑制了需求

0703GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下滑0.4%至每吨4,781.50美元，昨日收盘几近持平。铜价自9月中旬以来，已在4,720-4,750美元区间筑底。

基本金属期货成交量非常低，仅有大约3,000口。LME期锌 和期铝 成交量高于期铜，二者价格分别为持平和下滑0.5%。

中国市场本周休市，将在下周一恢复交易。

来自欧元区和国内客户的强劲需求推动8月德国工业订单增幅大于预期，表明未来几个月工业企业将继续为德国经济的增长做出贡献。

美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)周三表示，有证据显示所谓的自然利率已降至较低水准，这可能意味着美国经济陷入难以摆脱的低增长轨道。(完)

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