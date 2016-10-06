日本个股：第一生命称准备收购国内同业，同时放眼海外并购交易

路透东京10月6日 - 日本第一生命控股 社长渡边光一郎指出，公司正在准备收购国内同业对手，因超低利率环境驱使日本寿险业中期走向整并之路。

渡边光一郎向路透表示，在公司的成长策略之下，第一生命正在考虑更多海外收购，其中包括“大规模交易”。第一生命资产约50万亿日圆(4,938亿美元)，为日本第二大民营寿险公司。

“展望2020年及之后，我预期(国内寿险业)将有重大改变，其中包括并购。我们已经在研究、也永远都在研究日本的可能收购案，”渡边光一郎称。

“控股公司结构可以灵活适应这些改变，”他称。第一生命本月改组成为一家保险控股公司。