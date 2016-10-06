日本个股：第一生命称准备收购国内同业，同时放眼海外并购交易

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透东京10月6日 - 日本第一生命控股 社长渡边光一郎指出，公司正在准备收购国内同业对手，因超低利率环境驱使日本寿险业中期走向整并之路。
渡边光一郎向路透表示，在公司的成长策略之下，第一生命正在考虑更多海外收购，其中包括“大规模交易”。第一生命资产约50万亿日圆(4,938亿美元)，为日本第二大民营寿险公司。
“展望2020年及之后，我预期(国内寿险业)将有重大改变，其中包括并购。我们已经在研究、也永远都在研究日本的可能收购案，”渡边光一郎称。
“控股公司结构可以灵活适应这些改变，”他称。第一生命本月改组成为一家保险控股公司。
日本是全球第二大寿险市场，仅次于美国，年度保费收入约4,000亿美元。(完) (编译 蔡美珍；审校 孙茉莉)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。