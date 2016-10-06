全球金市：金价下滑，因美国非农数据公布前美元走强

“就业数据若是意外高于预期，将促使市场观察者提高对升息概率的预期，而这将打压金价，”华侨银行分析师Barnabas Gan说。

“我会建议逢低买入黄金，因为金价下跌多半是短期因素推动：比如美联储升息的机率上升，油价上涨，”Gan说，他对今年底金价的预测值为每盎司1,350美元。

美元指数 涨0.2%至96.267。

“金价跌势也许还没有结束，”汇丰控股分析师James Steel在报告中称。

“1,250美元也许是金价会跌到的下一个水准，尤其是在市场上调对本周五美国就业数据预估的情况下。”

交易商目前预期美国12月升息的机率接近65%。

白银 跌0.1%至每盎司17.68美元。

铂金 跌0.4%至每盎司971.99美元。

钯金 跌0.3%至每盎司674.22美元。(完)

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