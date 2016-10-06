全球金市：金价下滑，因美国非农数据公布前美元走强

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
“就业数据若是意外高于预期，将促使市场观察者提高对升息概率的预期，而这将打压金价，”华侨银行分析师Barnabas Gan说。
“我会建议逢低买入黄金，因为金价下跌多半是短期因素推动：比如美联储升息的机率上升，油价上涨，”Gan说，他对今年底金价的预测值为每盎司1,350美元。
美元指数 涨0.2%至96.267。
“金价跌势也许还没有结束，”汇丰控股分析师James Steel在报告中称。
“1,250美元也许是金价会跌到的下一个水准，尤其是在市场上调对本周五美国就业数据预估的情况下。”
交易商目前预期美国12月升息的机率接近65%。
白银 跌0.1%至每盎司17.68美元。
铂金 跌0.4%至每盎司971.99美元。
钯金 跌0.3%至每盎司674.22美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/白云; 审校 张涛)
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