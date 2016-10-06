版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 6日 星期四 15:54 BJT

表格：外资在韩国股市买超1,007亿韩元

路透首尔10月6日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0723GMT，外资在韩国股市买超1,0
07亿韩元。

    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

        日期        外资        机构投资人       散户
    ----------------------------------------------------
     10月6日       100.7         -155.0           46.7
    ^10月5日        -2.2         -110.2           99.2
     10月4日       181.4          -90.1          -89.4
     9月30日      -157.9         -238.9          377.9
     9月29日       183.2           25.2         -213.3
     9月28日      -114.6           40.4           86.4
     9月27日        25.5          254.7         -264.6
     9月26日       -15.2         -118.9           -2.9
     9月23日       -42.5          194.4         -291.2
     9月22日       128.3         -138.8         -132.0    
     9月21日        88.2         -226.9           13.1    
     9月20日        98.4         -345.9          115.5
     9月19日        47.0         -273.3           97.3
     9月13日       247.4         -688.3          298.9
     9月12日      -219.0          136.3           88.4
    ----------------------------------------------------
    本月以来       280.0         -355.2           56.4
    ----------------------------------------------------
    今年以来    10,460.5       -8,205.5       -5,235.6
    ----------------------------------------------------

    注：^ 为修正后数据。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐