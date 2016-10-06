表格：外资在韩国股市买超1,007亿韩元

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透首尔10月6日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0723GMT，外资在韩国股市买超1,0 07亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 10月6日 100.7 -155.0 46.7 ^10月5日 -2.2 -110.2 99.2 10月4日 181.4 -90.1 -89.4 9月30日 -157.9 -238.9 377.9 9月29日 183.2 25.2 -213.3 9月28日 -114.6 40.4 86.4 9月27日 25.5 254.7 -264.6 9月26日 -15.2 -118.9 -2.9 9月23日 -42.5 194.4 -291.2 9月22日 128.3 -138.8 -132.0 9月21日 88.2 -226.9 13.1 9月20日 98.4 -345.9 115.5 9月19日 47.0 -273.3 97.3 9月13日 247.4 -688.3 298.9 9月12日 -219.0 136.3 88.4 ---------------------------------------------------- 本月以来 280.0 -355.2 56.4 ---------------------------------------------------- 今年以来 10,460.5 -8,205.5 -5,235.6 ---------------------------------------------------- 注：^ 为修正后数据。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。