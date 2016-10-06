欧元债市：德国公债收益率降至零水准以下，焦点转向欧央行会议记录

分析师表示，这让市场更加聚焦于欧洲央行将于1130 GMT左右公布的会议记录上。

“今天将公布的会议记录可能会提供一些关于央行正在考虑的政策调整的线索，”ING债券和利率策略全球主管Padhraic Garvey称。

根据路透数据，德国10年期公债收益率周四小跌1个基点至负0.01%，周三涨5个基点触及零水准。

其他欧元区公债收益率也略微下跌，周三部分公债收益率飙升逾10个基点。

围绕德国最大银行德意志银行危机找到解决办法的前景，也让投资者放宽心。

根据柏林的消息人士，德国政府寻求与美国当局进行低调且顾及彼此颜面的会谈，想帮助德意志银行因销售有毒抵押债券而遭罚案迅速达成和解。 (完)

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