台湾经济指标预测--10月7日至11月21日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下为台湾近期预定公布的经济数据 * 10月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 10/7 1600 出口 9月 +3.2% +1.0% * 10月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 10/20 1600 外销订单 9月 -- +8.3% 年变动率 * 10月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 10/24 0830 季调失业率 9月 -- 3.95% 10/24 1620 M2年增率 9月 -- +4.51% 10/24 1600 工业生产指数 9月 -- +7.74% * 10月31日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 11/4 1620 外汇存底 10月 -- 4,367.26亿美元 * 11月7日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 11/8 0830 消费者物价指 10月 -- +0.33% 数(CPI) * 11月21日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 11/21 1620 经常帐 第三季 -- 顺差171.3亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- 0830 经济成长率 第三季 -- +0.70% (初值) (第二季统计值) -- 1700(预) 重贴现率 第四季 -- 1.375% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
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路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。