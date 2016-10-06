台湾汇市：台币兑美元创近两周低位，美国公布非农数据前交投审慎

* 美国非农数据公布前部位调整，亚币偏弱 * 美联储料慢动作升息，台币仍具支撑 * 明日台币主要区间暂看在31.350-31.450 路透台北10月6日 - 台币兑美元 周四第三日收贬，创近两周低位。交易员表示，因投资人在美国 公布非农就业数据前调整仓位，使得台币随多数新兴亚洲货币拉回。 他们指出，午后台币走势偏弱，因出口商卖汇需求减少，且外资也转为买美元，不过整体交投相对清淡， 在非农数据公布前，市场不见大部位的调整。 〞很安静，没什么量。〞一位公股银行交易员说。 一商业银行交易员指出，外资今日动作不大，与等待周五美国公布非农就业数据有关。若是结果明显好于 预期，美联储12月升息的机率料将进一步上扬，可能令部分资金自亚太新兴市场抽离。 〞最近公布的数据都支撑美元〞，另一位公股银行交易员称。 商业银行交易员则表示，虽然国际美元转强，但台币、韩元等亚洲新兴货币未见大贬，此或与欧洲金融情 势不稳、美国总统大选等不确定因素存在有关，资金仍选择具基本面支撑的新兴亚洲市场停泊。 周四公布的一项路透调查显示，最近几个月新兴亚洲货币的前景有所好转，因市场对美联储快速升息的预 期降温，抑制了美元，而且中国经济初步表现出企稳迹象。过去一周路透对70多位外汇策略师进行了调查，普 遍看法是预期到明年这个时候，多数主要亚洲货币将贬值1-3%，一些分析师甚至预期录得温和涨幅。 路透调查访问100位分析师的预估中值显示，预计美国9月非农就业岗位将新增17.5万个。 据芝加哥商业交易所(CME)的FedWatch，交易商预计美联储最早于11月加息的机率不到两成。 今日台币兑美元收31.403，前低为9月26日的31.432。交易员预期，明日台币交易区间暂看31.350-31.450 。 台湾股市周四收盘小升。台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股转为卖超18.49亿台币，中止 先前连三个交易日买超共计93.54亿台币。 多数新兴亚洲货币周四拉回，交易商撤回部分资金，等待美国公布关键就业数据，以寻求美国联邦储备理 事会(FED/美联储)可能何时升息的更多线索。韩元兑美元 小幅上涨，表现超越其它亚洲货币，因有 来自出口商的结算需求。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，终场指标一个月天期美元/台币换汇点折价幅度略扩大；尾盘 一个月天期美元/台币远汇 报31.372/31.392，上日收在31.410。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公 31.403 31.371 31.340-31.405 31.350 5.85 6.74 司 元太外汇经纪公 31.404 31.372 31.340-31.404 31.340 3.29 4.03 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.040/-0.025 -0.035/-0.015 美元/台币六个月期 -0.265/-0.230 -0.255/-0.215 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 董永年 ；审校 屈桂娟)