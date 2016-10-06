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市场报道 | 2016年 10月 6日 星期四 16:41 BJT

欧洲汇市：“硬脱欧”疑虑拖累英镑走软，兑美元困于31年低点附近

路透伦敦10月6日 - 英镑周四走跌，受英国“硬脱欧”疑虑升高拖累，对英国首相特雷莎梅有关宽松货币政策的影响，则反应冷淡。

特雷莎梅周三对党内演讲时，提及超低利率及印钞措施的副作用问题，巩固决策官员货币刺激可能已接近极限的观点。

她的谈话亦引发外界臆测，基于对储蓄及退休金的负面影响，英国政府可能反对央行进一步降息。

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