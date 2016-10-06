欧洲汇市：“硬脱欧”疑虑拖累英镑走软，兑美元困于31年低点附近

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透伦敦10月6日 - 英镑周四走跌，受英国“硬脱欧”疑虑升高拖累，对英国首相特雷莎梅有关宽松货币政策的影响，则反应冷淡。
特雷莎梅周三对党内演讲时，提及超低利率及印钞措施的副作用问题，巩固决策官员货币刺激可能已接近极限的观点。
她的谈话亦引发外界臆测，基于对储蓄及退休金的负面影响，英国政府可能反对央行进一步降息。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。