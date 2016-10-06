路透基点：湖北荣成再生科技21亿元人民币定期贷获五家银行承贷--TRLPC

贷款分为两部分，分别是A部分18亿元人民币七年期定期贷款和B部分3亿元人民币五年期循环贷，在项目抵押前后的利率均为中国人民银行基准利率的102.5%和100%。如果借款人每年的税前收益达到5,000万元人民币，则A部分的利率将进一步降至中国人民银行基准利率的97.5%。最高前端费为23个基点。