路透基点：湖北荣成再生科技21亿元人民币定期贷获五家银行承贷--TRLPC

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港10月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，湖北荣成再生科技有限公司的21亿元人民币(3.15亿美元)定期贷款已吸引五家台资银行承贷，承贷总规模超过25亿人民币。
第一商业银行和台湾土地银行担任此次交易的牵头行兼簿记行。
下周可望能获得中国银行的审批。签约时间定在10月17日。
贷款分为两部分，分别是A部分18亿元人民币七年期定期贷款和B部分3亿元人民币五年期循环贷，在项目抵押前后的利率均为中国人民银行基准利率的102.5%和100%。如果借款人每年的税前收益达到5,000万元人民币，则A部分的利率将进一步降至中国人民银行基准利率的97.5%。最高前端费为23个基点。
所得资金将用于为湖北松滋市一家纸厂的资本支出提供融资。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 白云)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。