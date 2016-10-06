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亚洲 | 2016年 10月 6日 星期四 17:11 BJT

路透基点：湖北荣成再生科技21亿元人民币定期贷获五家银行承贷--TRLPC

路透香港10月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，湖北荣成再生科技有限公司的21亿元人民币(3.15亿美元)定期贷款已吸引五家台资银行承贷，承贷总规模超过25亿人民币。

第一商业银行和台湾土地银行担任此次交易的牵头行兼簿记行。

下周可望能获得中国银行的审批。签约时间定在10月17日。

贷款分为两部分，分别是A部分18亿元人民币七年期定期贷款和B部分3亿元人民币五年期循环贷，在项目抵押前后的利率均为中国人民银行基准利率的102.5%和100%。如果借款人每年的税前收益达到5,000万元人民币，则A部分的利率将进一步降至中国人民银行基准利率的97.5%。最高前端费为23个基点。

所得资金将用于为湖北松滋市一家纸厂的资本支出提供融资。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 白云)

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