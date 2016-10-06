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亚洲 | 2016年 10月 6日 星期四 17:22 BJT

路透基点：台湾阮综合医院25亿台币贷款案吸引到三家银行--TRLPC

路透香港10月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾阮综
合医院以一笔25亿台币(7,900万美元)五年期贷款已吸引到三家银行参贷
，总计承贷规模已经超过最初目标。
    
    第四家银行明日将检视该笔协议，若获批此次总贷款规模将超过30亿
台币。
    
    第一商业银行为独家牵头行兼簿记行(MLAB)，贷款利率为三个月期台
北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码110个基点，税前保底利率为1.7%。
    
    前端费12个基点。
    
    贷款包括A、B、C三部分，A为19亿台币循环贷款，B为3亿台币定期贷
款，C为3亿台币循环贷款。
    
    资金将用于再融资、营运周转金及一般企业用途。担保品包括借款方
的土地及建物，借款方董事长提供担保。
    
    签约时间预期定在10月底。
    
    阮综合医院成立于1946年，为私立医院，位于高雄市。(完)
    
      

 (编译 孙茉莉; 审校 李春喜)

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