路透基点：台湾阮综合医院25亿台币贷款案吸引到三家银行--TRLPC

路透香港10月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾阮综 合医院以一笔25亿台币(7,900万美元)五年期贷款已吸引到三家银行参贷 ，总计承贷规模已经超过最初目标。 第四家银行明日将检视该笔协议，若获批此次总贷款规模将超过30亿 台币。 第一商业银行为独家牵头行兼簿记行(MLAB)，贷款利率为三个月期台 北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码110个基点，税前保底利率为1.7%。 前端费12个基点。 贷款包括A、B、C三部分，A为19亿台币循环贷款，B为3亿台币定期贷 款，C为3亿台币循环贷款。 资金将用于再融资、营运周转金及一般企业用途。担保品包括借款方 的土地及建物，借款方董事长提供担保。 签约时间预期定在10月底。 阮综合医院成立于1946年，为私立医院，位于高雄市。(完) (编译 孙茉莉; 审校 李春喜)