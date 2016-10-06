路透基点：台湾阮综合医院25亿台币贷款案吸引到三家银行--TRLPC

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港10月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾阮综 合医院以一笔25亿台币(7,900万美元)五年期贷款已吸引到三家银行参贷 ，总计承贷规模已经超过最初目标。 第四家银行明日将检视该笔协议，若获批此次总贷款规模将超过30亿 台币。 第一商业银行为独家牵头行兼簿记行(MLAB)，贷款利率为三个月期台 北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码110个基点，税前保底利率为1.7%。 前端费12个基点。 贷款包括A、B、C三部分，A为19亿台币循环贷款，B为3亿台币定期贷 款，C为3亿台币循环贷款。 资金将用于再融资、营运周转金及一般企业用途。担保品包括借款方 的土地及建物，借款方董事长提供担保。 签约时间预期定在10月底。 阮综合医院成立于1946年，为私立医院，位于高雄市。(完) (编译 孙茉莉; 审校 李春喜)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。