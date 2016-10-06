台湾股市：金管会推动券商办理客户定期定额购买个别股票与ETF，助涨台股量能

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透台北10月6日 - 台湾金管会周四表示，将推动证券商办理客户定期定额方式购买个别股票与ETF(指数股票型基金)，计划将于近期推动实施，对台股成交量可望带来正面效果。
金管会证期局长王咏心今日在一场记者会上做出以上表述。同时她并说明，该措施主要目的为协助投资人长期稳健投资股市，同时扩大证券商经营范围并活络证券市场。
“一定会对成交量有正面影响，但这是长期投资，需要较长时间才会发酵。”她说。
她并称，该措施为证期局脑力激荡结果，算是国际间相当创新的作法，在与20余家券商进行讨论时也都表现非常高度兴趣。
该措施实施后，投资人将可与证券商约定以定期定额方式投资不同标的股票或ETF，架构上系采同步开放“在现行台股平台进行交易”与“建置在现行之财富管理信托平台”等二种方式进行，由业者自行选择。
台湾股市 周四收升0.13%。分析师表示，原本台股盘中都在平盘以下游走，不过尾盘大单敲入台积电 令指数翻红收市。 (完) (记者 詹静宜； 审校 高洁如)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。