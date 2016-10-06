台湾股市：金管会推动券商办理客户定期定额购买个别股票与ETF，助涨台股量能

路透台北10月6日 - 台湾金管会周四表示，将推动证券商办理客户定期定额方式购买个别股票与ETF(指数股票型基金)，计划将于近期推动实施，对台股成交量可望带来正面效果。

金管会证期局长王咏心今日在一场记者会上做出以上表述。同时她并说明，该措施主要目的为协助投资人长期稳健投资股市，同时扩大证券商经营范围并活络证券市场。

“一定会对成交量有正面影响，但这是长期投资，需要较长时间才会发酵。”她说。

她并称，该措施为证期局脑力激荡结果，算是国际间相当创新的作法，在与20余家券商进行讨论时也都表现非常高度兴趣。

该措施实施后，投资人将可与证券商约定以定期定额方式投资不同标的股票或ETF，架构上系采同步开放“在现行台股平台进行交易”与“建置在现行之财富管理信托平台”等二种方式进行，由业者自行选择。