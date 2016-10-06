台湾金融：华南银大举处分台、外币债，估将获利20亿台币--副总经理

路透台北10月6日 - 台湾第七大银行--华南银行副总经理高荣成周四指出，因应未来欧美等选举及升息不确定因素，已陆续处分手中台币计价债券(含公债和公司债)及外币计价债券，至9月底止实现获利达12亿台币。

他并称，10月将再处分台币和外币债券，初估包含前述已实现的12亿台币获利，10月估将再实现获利约8亿台币，合计共20亿台币。

〞未来有几个重大事件，包括美国选举、FED升息等和欧洲义大利选举，到时(债券价格)一定会回头，既然现在赚就先实现啊。〞他说。

华南金控 董事长吴当杰亦称，全球关注美国联准会(FED)今年底会不会升息，〞美国经济数据如果更好，相信年底升息的机率将升高〞，使得全球债券殖利率会有波动；因此，华银在债券操作上，会做一些必要的调整。

〞我们的确有一些必要的调整，包括出售和重新布局。〞吴当杰说。

高荣成指出，今年1-9月已处分台币计价债券(含公债和公司债)共150亿台币，本月将再出脱250亿台币；合计共将出脱400亿台币，约占该行持有债券部位的近一半。

另在外币计价债券方面，他表示，前9月已处分3亿美元外币债，近期将再处分(包含到期3亿美元)，合计达6亿美元。