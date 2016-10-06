台湾金融：华南银大举处分台、外币债，估将获利20亿台币--副总经理

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透台北10月6日 - 台湾第七大银行--华南银行副总经理高荣成周四指出，因应未来欧美等选举及升息不确定因素，已陆续处分手中台币计价债券(含公债和公司债)及外币计价债券，至9月底止实现获利达12亿台币。
他并称，10月将再处分台币和外币债券，初估包含前述已实现的12亿台币获利，10月估将再实现获利约8亿台币，合计共20亿台币。
〞未来有几个重大事件，包括美国选举、FED升息等和欧洲义大利选举，到时(债券价格)一定会回头，既然现在赚就先实现啊。〞他说。
华南金控 董事长吴当杰亦称，全球关注美国联准会(FED)今年底会不会升息，〞美国经济数据如果更好，相信年底升息的机率将升高〞，使得全球债券殖利率会有波动；因此，华银在债券操作上，会做一些必要的调整。
〞我们的确有一些必要的调整，包括出售和重新布局。〞吴当杰说。
高荣成指出，今年1-9月已处分台币计价债券(含公债和公司债)共150亿台币，本月将再出脱250亿台币；合计共将出脱400亿台币，约占该行持有债券部位的近一半。
另在外币计价债券方面，他表示，前9月已处分3亿美元外币债，近期将再处分(包含到期3亿美元)，合计达6亿美元。
〞10月预估再实现获利8亿台币；所以，整个专案下来，总共将实现获利20亿台币，而且，这20亿台币只是资本利得，不含利息收入，如果包含利息收入会更多。〞他说。(完) (记者 罗两莎 ；审校 董永年)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。