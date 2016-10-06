更正-基金观点：英国央行可能暂缓进一步货币宽松--贝莱德全球债券主管

(更正：因译文有误，内文第二段改为“未来一年可能陷入经济衰退”，非“未来几年”)

路透伦敦10月6日 - 贝莱德全球债券主管Scott Thiel周四表示，由于近期经济数据强劲，英国央行可能暂缓进一步放宽货币政策。

贝莱德先前曾警告，英国公投选择退出欧盟后，未来一年可能陷入经济衰退。贝莱德为全球最大资产管理公司。

“以当前的数据，英国央行可能会暂停目前的宽松周期，”Thiel在伦敦一场活动上表示，他并称，对于公投之后的经济状况，英国央行将很难作出判断。

Thiel表示，日本央行近期的政策动作透露出，可能迎来一个财政与货币政策合作的新时代，因此他倾向做多日圆及日本公债。(完) (编译 蔡美珍；审校 李春喜)