更新版 1-台湾货币市场：资金分配不均拆款利率止跌微升，短票及RP利率持稳

* 资金分配不均，拆款需求强利率止跌微升 * 银行一周拆款利率微扬，落在0.23-0.28% * 短票利率大致持稳，大都以到期续做为主 * RP市场资金相当多，利率则无大变化 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北10月6日 - 台湾银行间拆款利率周四止跌微升。资金调度人士表示，今天整体市场不算多且分配 不均，加上一家大型银行未提供资金供拆出，拆款需求相当强劲，利率亦跟着止跌微升。 他们指出，今天整体市场资金虽然不致到紧俏的地步，但也不算很多，多家银行拆款需求旺盛，利率随之 止跌。 〞我今天有开拆款，但利率有上来一点点，感觉上资金有稍微紧一些些，满多银行缺钱的。〞一位大型银 行资调人员说。 他并称，因拆款需求量较大、资金又不算太多，因而稍微拉高利率，拆给票券公司一周的利率亦自昨天的 0.30%稍微拉升至0.30-0.31%，对银行一周拆款则开在0.28%。 另一大型银行资调人员则称，由于今天要调整积数，无法在市场提供资金，〞今天我们票(买短票)和拆( 款)都没开。〞 两位票券公司资调人员指出，拆款利率的确有上来一点点，一周利率拆在0.28-0.29%，部分银行开在0.30 -31%，所幸今天缺口不大，且法人有钱，缺口很快就补平了。 本地时间 17:41 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.403 31.371 台湾加权股价指数<.TWII 9,284.31 9,272.28 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.179% 0.176% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.178%-0.200% 0.175-0.200% --一周拆款利率区间 0.180-0.310% 0.175-0.330% --两周拆款利率区间 0.180-0.315% 0.180-0.310% **短票利率持稳** 短票方面，票券商交易员表示，今天有一大型银行没有多余资金供买票，但资金缺口不大，利率大致持稳 于昨日水准。 他们指出，因今天市场资金不算太充沛，短票市场以到期续做为主，利率则无太大变化。 〞可以调平啦，但要找一下就是了。〞一大型票券公司交易员说；主要是今天有一大银行没多余资金买票 ，整体资金亦不太宽松。 今日30天自保短票卖断利率大致持稳，主要承作在0.31-0.32%，上日在0.31-0.32%，少数在0.33%。 据集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率为0.325%，区间在0.30-0.35%，成交量为115.89 亿台币；前日加权平均为0.327%，区间为0.30-0.35%%，成交金额为109.47亿台币。 台湾央行周四发行1,590.50亿台币定存单，与今日定期存单到期1,590.50亿台币金额一致，发行余额无 增减亿。周五到期存单金额为2,536亿。 拆款中心资料 显示，周四超额准备为152亿台币，累计超额准备179亿台币、加计前期1%的超额准备 为1,418亿台币。 **债券RP利率大致持稳** 债券附买回(RP)市场方面，票券商和证券商交易员均表示，今天RP市场资金相当充裕，利率亦无太变化， 大致维持在昨日水准。 〞今天很平静啊，钱很多，利率没有什么动。〞一大型票券公司交易员说。 今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率持稳。短天期公债RP利率主要落在0.28-0.29%，上日亦同； 银行承作的公债RP利率主要落在上日同水准，在0.29%；公司债附买回利率月内天期成交在0.34%，上日也在0. 34%；跨月亦同于上日的0.35%。 大型票券商与金融机构承作利率持平。短天期公债附买回利率区间在0.21-0.23%，上日亦同；短天期公司 债附买回利率维持上日水准，主要落在0.21-0.25%；与银行承作的公债及公司债RP利率主要在0.27-0.29%，上 日则为0.27-0.32%。(完) (审校 董永年)