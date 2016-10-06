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亚洲 | 2016年 10月 6日 星期四 18:00 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元下探八周低位，聚焦新西兰/美国政策前景

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* 新西兰元/美元测试0.7149美元，新西兰央行及美联储货币政策前景压抑走势

* 0.7149为周三触及的八周低点。周四亚洲盘波动区间为0.7154-0.7183

* 利率期货反映出，新西兰央行11月降息/美联储12月升息的机率为三分之二

* 若周五公布的美国就业数据强劲，美联储12月升息机率应会上升

* 周五在0.7100有大额选择权到期

* 0.7183上方的阻力在0.7200(周三纽约盘初高位)(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)

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