《汇市简讯》新西兰元/美元下探八周低位，聚焦新西兰/美国政策前景

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
0949GMT：
* 新西兰元/美元测试0.7149美元，新西兰央行及美联储货币政策前景压抑走势
* 0.7149为周三触及的八周低点。周四亚洲盘波动区间为0.7154-0.7183
* 利率期货反映出，新西兰央行11月降息/美联储12月升息的机率为三分之二
* 若周五公布的美国就业数据强劲，美联储12月升息机率应会上升
* 周五在0.7100有大额选择权到期
* 0.7183上方的阻力在0.7200(周三纽约盘初高位)(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。