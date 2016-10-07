台湾货币市场：资金续分配不均拆款利率微升，短票跟着走扬RP则持稳

* 资金续呈分配不均，部分银行拉升拆款利率 * 短票利率微幅走升，因跨月资金不多 * 大银行短票利率自0.33%拉升至0.34% * RP市场资金充裕，利率大致持稳 * 下周利率有微升的条件 记者 罗两莎 路透台北10月7日 - 台湾银行间拆款利率周五微升；资金调度人士指出，今天整体资金不算太充裕，且续 呈分配不均状态，加上仅一家〞大金主〞提供拆款资金，部分银行因而微幅拉升利率，带动拆款利率微扬，以 一周拆款为例，票券公司拆入利率最高拉升至0.32%。 下周一因逢国定假期金融市场休市一天。一大型银行资调人员即称，下周央行定存单量较少，整体市场资 金不会太松，利率应有机会微幅往上拉升，但因是旬初，利率不致大幅上扬；〞有上来的条件，但不会太夸张 。〞 市场人士表示，今天拆款需求〞普通〞，惟市场资金不算太宽松，且有部分银行拉升利率，带动拆款利率 微幅走扬。 〞看起来今天利率有上来一点，我们也只能接受啊。〞一位大型票券商资调人员说。 一中型银行资调人员即指出，今天因有部分大型银行把一周拆款利率拉高，只好暂时拿短钱，所幸缺口不 大，很快就补平。 票券公司资调人员亦称，今天整体市场资不算紧俏，但的确有感受到拆款利率微幅上扬。 本地时间 12:00 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.470 31.403 台湾加权股价指数<.TWII 9,259.16 9,284.31 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.178% 0.179% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.178% 0.178-0.200% --一周拆款利率区间 0.180-0.320% 0.180-0.310% --两周拆款利率区间 0.250-0.325% 0.180-0.315% **短票利率微升** 短票方面，票券商交易员指出，今天月内资金相当充裕，惟随部分大型银行拉升短票利率，跨月利率亦跟 着微扬。 他们表示，今天开始感觉到跨月资金不多，利率亦跟着调升，30天短票利率拉高至0.33%，部分更是拉到0 .34%。 〞感觉资金有点紧，我们把30天自保调到0.34%(原为0.33%)。〞一大型银行交易员说。 今日30天自保短票卖断利率微幅走扬，主要承作在0.32-0.33%，少数在0.34%；上日则在0.31-0.32%。 据集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率为0.316%，区间在0.25-0.35%，成交金额为91.5 1亿台币；前日加权平均利率为0.325%，区间在0.30-0.35%，成交量为115.89亿台币。 台湾央行周五定存单到期2,536亿台币，存单发行金额待午后公布。 下周到期央行定存单金额共9,813.80亿台币；分别为周二6,863.3亿、周三2,028亿、周四882.50亿及周五 40亿。 拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为217亿台币，累计超额准备229亿台币、加计前期1%的超 额准备为1,468亿台币。 **债券RP利率持稳** 债券附买回(RP)市场方面，票券商交易员指出，今天市场资金仍偏多，特别是尾盘投信资金大举涌现，利 率则无大变化。 一大型证券商交易员表示，今天市场资金大致平稳，〞有人走钱，但也有人进钱，利率没有什么变化。〞 〞今天钱偏多，尾盘投信多钱。〞一大型票券商交易员说。 今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率大致持稳。短天期公债RP利率主要落在0.28%，上日则在0.2 8-0.29%；银行承作的公债RP利率主要落在0.29%，上日亦为0.29%；公司债附买回利率月内天期成交在0.34%， 上日亦同，跨月在0.35%，与上日水准一致。 大型票券商与金融机构承作利率持平。短天期公债附买回利率区间在0.21-0.23%，上日亦同；短天期公司 债附买回利率主要落在0.21-0.25%，上日亦在此水准；与银行承作的公债及公司债RP利率主要在0.27%，上日 则在0.27-0.29%。(完) (审校 杨)