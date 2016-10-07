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亚洲 | 2016年 10月 7日 星期五 17:22 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减128.5亿台币，上周净减59亿

路透台北10月7日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减128.5亿台币；至周五央行存单未到期余额为7兆
(万亿)4,258.80亿台币。上周央行定存单发行余额则为净减59亿台币。
    
  台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 
        
 日期     到期量(亿)     发行量(亿)             增加/减少(亿)
    10/3       5,174.50               3,757.50          -1417
   *10/4       1,810.50               3,472.50           1662
                                                
    10/5       1,414.50               1,107.50           -307
    10/6       1,590.50               1,590.50              0
    10/7       2,536.00               2,469.50          -66.5
 总计         12,526.00              12,397.50         -128.5
  *10/4含发行364天期，共1,600亿台币。
    
   
 日期     91天期发行量(亿)  182天期发行量(亿)
    10/3                10                      2
    10/4                 6                      2
    10/5               110                     26
    10/6                 9                      5
    10/7                 6                      2
 总计                  141                     37
 

(完)

 (记者 罗两莎 ；审校 董永年)

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