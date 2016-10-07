《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减128.5亿台币，上周净减59亿

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北10月7日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减128.5亿台币；至周五央行存单未到期余额为7兆 (万亿)4,258.80亿台币。上周央行定存单发行余额则为净减59亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 10/3 5,174.50 3,757.50 -1417 *10/4 1,810.50 3,472.50 1662 10/5 1,414.50 1,107.50 -307 10/6 1,590.50 1,590.50 0 10/7 2,536.00 2,469.50 -66.5 总计 12,526.00 12,397.50 -128.5 *10/4含发行364天期，共1,600亿台币。 日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿) 10/3 10 2 10/4 6 2 10/5 110 26 10/6 9 5 10/7 6 2 总计 141 37 (完) (记者 罗两莎 ；审校 董永年)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。