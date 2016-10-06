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亚洲 | 2016年 10月 6日 星期四 18:57 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货录得近两周最大日涨幅，受马币走弱支撑

路透吉隆坡10月6日 - 马来西亚棕榈油期货周四逆转盘中跌势，收盘录得近两周最大单日涨幅，因马币(林吉特)走弱支撑价格。

不过本周迄今棕榈油下跌3%，目前是7月初以来最大的周线跌幅。

指标棕榈油12月期货 收涨0.9%，收报每吨2,579马币。

今日盘中一度跌至2,538马币的9月2日以来最低，随后反弹，创9月26日以来最强涨幅。

交易量为57,569口，高于去年日均量44,600口。

“马币有些走弱，而且存在技术性买盘，”一位在吉隆坡的交易员说。

马币兑美元周四晚间下跌0.1%至4.1400。

芝加哥期货交易所(CBOT)12月豆油期货 下跌0.1%。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 白云)

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