国际油市：亚洲柴油裂解价差走坚，受新加坡库存降低和埃及需求提振

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透新加坡10月6日 - 亚洲柴油裂解价差周四走坚，交易员表示受新加坡中质馏分油库存降低和来自埃及的现货需求提振。
International Enterprise的数据显示，10月5日止当周新加坡陆上柴油和航煤库存下跌近0.4%至11周低点1,263.5万桶。
来自埃及的现货需求也提振柴油裂解价差。
交易员称该地区炼厂的维护也抑制了供给。
国际航空运输协会周四称，8月全球航空运输需求下降4.6%，降幅低于7月的下降6.4%。
BP旗下印度公司高管周四称，已获得该国政府在当地出售航煤的许可。
新加坡现货市场上，有一笔航煤交易达成，未见柴油交易。
BP以每桶较新加坡10月24-28日平均报价贴水0.50美元的价格，向中石油出售20万桶船期为10月25-29日的航煤。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 白云)
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